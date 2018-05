Fatalna" crna tačka "ruši" iPhone i iPadove

Problem se zapravo skriva u bugu koji pogađa iPhone i iPade s operativnim sistemom iOS 11 do 11.4.

Crna tačka koja se širi putem WhatsApp poruka, a dovodi do zamrzavanja i rušenja same aplikacije, pojavila se i na iMessage.

I dok je WhatsAppova crna tačka bila relativno bezopasna i uzrokovala je tek manju gnjavažu gašenja i ponovnog pokretanja WhatsApp aplikacije, crna tačka na iOS uređajima stvara malo veće probleme.

Ako korisnik iPhonea ili iPada dobije poruku s crnom tačkom putem iMessage aplikacije, doći će do upornog rušenja aplikacije kad god korisnici pokušaju pristupiti poruci u kojoj se crna tačka nalazi.

Problem se zapravo skriva u bugu koji pogađa iPhone i iPade s operativnim sistemom iOS 11 do 11.4.

No, nije problem sama crna tačka nego ono što se zapravo skriva iza nje, a to su tisuće nevidljivih Unicode znakova koji preopterete procesor uređaja i dovode do smrzavanja.

Dok Apple ne ispravi bug, žele li i dalje koristiti svoj uređaj, korisnici iPhonea i iPada imaju dva rješenja.

Ako njihov uređaj ima 3D Touch, trebali bi prisilno zatvoriti iMessage aplikaciju i potom otvoriti naredbu New Message kroz 3D Touch. Nakon toga, trebali bi odustati od slanja nove poruke, što će ih vratiti u popis svih razgovora u iMessageu gdje onda mogu izbrisati poruku s crnom tačkom.

Oni koji nemaju 3D Touch, za pomoć se trebaju obratiti Siri. Nakon što prisilno zatvore iMessage aplikaciju, trebaju od Siri zatražiti da pošalje odgovor osobi koja im je poslala crnu točku. Nije važno što piše u odgovoru.

No, cijeli je postupak potrebno ponoviti sve dok crna točka ne nestane iz vidljivog dijela prepiske. Nakon toga korisnici mogu ući u aplikaciju i obrisati spornu poruku s crnom tačkom (i krenuti u osvetnički pohod prema pošiljateljima koji su tačku poslali).

(NN/zimo.hr)