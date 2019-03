Firefox Send omogućuje besplatno i sigurno slanje datoteka do 2,5 GB

Novi Mozillin servis za slanje i dijeljenje datoteka potpuno je besplatan i korisnici omogućuje kontrolu na brojem preuzimanja i vremenom dostupnosti, a sadržaj je moguće i šifrovati.

Iz Mozille stiže odlično rješenje za sve korisnike koji često šalju velike datoteke – Firefox Send. Novi servis za slanje i dijeljenje datoteka dolazi s enkripcijom i omogućava slanje datoteka veličine do 2,5 GB, no prije slanja tako velikih datoteka potrebno se registrovati što je proces koji traje jako kratko. Moguće je slati datoteke i bez registrovanja no uz određena ograničenja poput maksimalne veličine datoteka do 1 GB.

Korištenje servisa i dijeljenje sadržaja iznimno je jednostavno – dovoljno je posjetiti adresu send.firefox.com i kliknuti na znak "+", odnosno opciju odabira datoteka za prijenos. Nakon odabira datoteke, odnosno datoteka, korisnicima su na raspolaganju tri opcije – dvije su vezane za vrijeme isteka poveznice za preuzimanje datoteke, dok se treća odnosi na šifriranje.

Moguće je odabrati da poveznica za preuzimanje datoteke istekne nakon određenog broja preuzimanja (od jednog pa do 100 preuzimanja), odnosno moguće je odabrati da poveznica za preuzimanje prestane vrijediti nakon 5 minuta, jednog sata, jednog dana ili nakon tjedan dana.

Nakon toga potrebno je kliknuti na Prijenos i Firefox će kriptirati datoteku, pripremiti je za slanje i stvoriti poveznicu koju je potrebno kopirati i nakon toga poslati mailom korisnicima s kojima želite podijeliti te – u slučaju šifriranja dokumenata, primateljima će za pristup tim datotekama trebati šifra koju morate podijeliti s njima.

Slanje datoteka je, dakle, potpuno besplatno te za razliku od nekih sličnih rješenja poput Dropboxa i WeTransfera, nema mogućnosti nadoplate za korisnike koji žele slanje težih dokumenata i neke dodatne opcije. U prvom planu Firefoxa Send je privatnost i jednostavnost korištenja te upravljanje opcijama poput određivanja broja primatelja, dana tokom kojih je datoteka dostupna za preuzimanje i šifriranje, zbog čega bi ovo mnogima mogao postati omiljeni servis za slanje velikih datoteka.

(NN/zimo.hr)