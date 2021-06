Firefox se ažurira i kada ga ne koristite

Firefox se sada ažurira i kada nije aktivan.

Firefox za Windows se često ažurira, a nekada dođe do problema za korisnike.

Često se dešava da kada uđete na Firefox dobijate informaciju da je pregledač "out of date", pa ga morate ažurirati i izgubiti vrijeme na to.

Sada je stigao "Background update" i Firefox će se automatski ažurirati i kada nije aktivan, što će dosta olakšati korisnicima.

Automatsko ažuriranje stiglo je sa verzijom Firefox 90. Beta i više nema čekanja.

Pregledač će na svakih sedam sati automatski tražiti da li je dostupna nova verzija i automatski ažurirati Firefox.

Kada je pregledač aktivan, više neće preuzimati ažuriranja.

