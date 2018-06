Firefoxove nove funkcije mogle bi da vam budu od pomoći

U Mozillinom web pregledaču testiraju dvije funkcije. Prva bi mogla da razveseli jude koji jako vole da rade više stvari odjednom, dok će druga biti korisna svima koji žele da uljepšaju izgled Firefoxa.

Zadnjih nekoliko godina pomoću Mozillinog programa Test Pilot bilo ko može da testira nove funkcije planirane za uvrštavanje u web pregledač Firefox. Prije par dana stigao je nekoli novih funkcija.

Funkcija Side View omogućava otvaranje dva web odredišta u jednom prozoru. Tako možete pratiti što se događa na jednoj stranici dok koristite drugu.

Recimo, surfovati društvenim mrežama dok gledate video na YouTubeu ili upoređivati sadržaj dvije web stranice bez potrebe da skačete s jedne na drugu.

Do sada je to bilo moguće jedino ako ste otvorili dva zasebna prozora i poravnali ih jedan do drugog. Side View se čini elegantnijim i bržim rješenjem, iako je još uvijek ograničenih mogućnosti.

Za aktiviranje funkcije kliknite na dugme Side View u gornjem desnom ugla Firefoxa i sa liste odaberite web odredišta koja vas zanimaju.

Funkcija Firefox Colors pomoći će vam u odabiru nove teme i izgleda tog web pregledača tako što će omogućiti ubacivanje raznih boja i pozadinskih tekstura u gotovo bilo koji dio Firefoxa. Možete sami da birate ili odaberete neki od ponuđenih predloga. Svoj rad možete spremiti i podijeliti sa drugima.

Kako bi mogli koristiti ove funkcije morate se prijaviti na besplatni program Test Pilot, piše Digital Trends, a prenosi Tportal.