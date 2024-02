Google AI prikazao crnce naciste: Ovo je neprihvatljivo (FOTO)

​Kompanija užurbano radi na ispravci problema koji je kreirala vještačka inteligencija.

Sundar Pičai, izvršni direktor kompanije Google, dotakao se nedavnih problema koje je kompanija nedavno imala sa svojim Gemini AI modelom za generisanje slika, nakon što je on počeo da preterano koriguje raznolikost istorijskih slika.

Pičai je taj razvoj događaja okarakterisao "neprihvatljivim" i rekao je da kompanija "danonoćno radi" na ispravci.

This is not good. #googlegemini pic.twitter.com/LFjKbSSaG2

"Nijedna vještačka inteligencija nije savršena, posebno u ovoj novoj fazi razvoja industrije, ali znamo da je letvica visoko podignuta za nas i zadržaćemo se na njoj koliko god je potrebno", napisao je Pičai u internom dopisu zaposlenima. "Pregledaćemo šta se dogodilo i pobrinućemo se da to ispravimo u najvećem obimu".

Pičai ostaje optimista u pogledu budućnosti Gemini četbota, koji se ranije zvao Bard, napominjući da je tim već "primjetio značajan napredak u širokom spektru upita". Aspekt generisanja slika od strane Geminija će ostati pauziran dok se ispravka u potpunosti ne pronađe.

Da podsjetimo, korisnici Geminija počeli su da primjećuju da je AI generator počeo da kreira istorijski netačne slike, poput slika nacista i američkih osnivača kao ljudi tamne boje kože. Ovo je brzo postalo "vruća tema" na društvenim mrežama, a riječ "woke" se često koristila.

Što se tiče Geminija, kompanija obećava da će se AI generator slika vratiti u bliskoj budućnosti, ali je i dalje potreban set popravki i testova kako bi se osiguralo da se ovo više nikada ne dogodi, uključujući "strukturalne promjene, ažurirane smjernice za proizvode, poboljšane procese lansiranja, robusne procjene i tehničke preporuke", prenosi "b92".

I've never been so embarrassed to work for a company. pic.twitter.com/eD3QPzGPxU