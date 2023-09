Google Chrome mijenja izgled

Uoči 15. rođendana, Google Chrome dobija osvježen izgled, zasnovan na dizajnerskom jeziku Material You s kojim su dobro upoznati korisnici Androida.

Google Chrome na desktopu dobija osvježeni izgled zasnovan na dizajnerskom jeziku Material You. Promena u dizajnu stiže uoči 15. rođendana ovog popularnog internet pregledača, prenosi b92.

"Osvježili smo Chrome ikone s fokusom na čitljivost i stvorili nove palete boja koje bolje dopunjuju vaše tabove i polje sa alatkama. Ove nove teme i različite boje mogu vam pomoći da na prvi pogled razlikujete profile, poput poslovnog i personalnog naloga", saopštila je potpredsjednica Chromea, Parisa Tabriz.

Google's Chrome Browser to get a new look on desktop with Material You design language.#Google #Chrome #Browser pic.twitter.com/X8e37T0nWq