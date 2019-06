Google Go aplikacija ima preko 100 miliona preuzimanja

Android Go (ili Go Edition) je svedenija verzija popularnog operativnog sistema, a namijenjena je tome da radi na telefonim iz donjeg segmenta. Ovi telefoni stižu i sa specijalnim, nezahtjevnim verzijama ugrađenih Google aplikacija, kao i sa Google Go aplikacijom.

Upravo je Google Go aplikacija dostigla preko 100 miliona preuzimanja na Play Store-u, što znači da prodaja Android Go uređaja dobro ide. Prošlog septembra, Android Go je jedva imao preko 10 miliona preuzimanja. Ovo sugeriše da se isplatilo Google-ovo fokusiranje na one koji ne mogu da priušte (ili ne žele) skupe telefone.

To ne znači da je do sada prodato 100 miliona Android Go telefona, iako Google Go stiže instaliran na svakom Android Go uređaju. Aplikaciju je moguće instalirati i na druge telefone, a korisnicio se na ovo odlučuju kako bi sačuvali dosta protoka i uštedili podatke.