Google Maps će vas obaviještavati koje su ulice dobro osvjetljene

Google Maps je, bez sumnje, jedna od najpopularnijih aplikacija na gotovo svakom uređaju. Tokom godina je prerastao iz jednostavnog alata za navigaciju u aplikaciju koja vam može preporučiti restorane, spriječiti vas da dobijete kaznu za prebrzu vožnju ili vam omogućava da naručite vožnju taksijem.

Sada, zahvaljujući poratlu XDA-Developers, saznajemo da Google izgleda radi na još jednom načinu kako bi ste bili sigurni kada koristite njihove mape. Google Maps, naima, priprema novu opciju "Lighting" (Rasvjeta) u kojoj bi se prikazivalo koje ulice su noću dobro osvetljene.

Lighting Yellow lines show streets with good lighting Start No lighting info available Poor to no lighting See how brightly lit the streets are Good lighting New! See how brightly lit the streets are "Lighting view isn't available at this zoom or in this region" Zoom in more to see lighting data.

Ono što se za sada zna je da će alat moći da vam pokaže na kojim ulicama je dobro osvjetljenje, gdje je loše ili ga nema. Čak postoje naznake da će moći da vam pokaže koliko su jako osvjetljene ulice, piše AndroidCentral.

Iako se još uvijek ne zna puno detalja, ova opcija biće dobrodošao dodatak već robusnoj navigacijskoj aplikaciji, jer, saznaje koje su ulice dobro osvjetljene a koje nisu, može povećati sigurnost ali i pomoći u snalaženju na nepoznatoj lokaciji.