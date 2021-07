Google Photos: Tražite fotografije od prijatelja

U prastara vremena, mnogo prije interneta, fotografije sa važnih životnih događaja su se tražile i po nekoliko godina – sve dok se ponovo ne sretne rođak čijom su kamerom snimljene.

Mnogi su tako ostajali bez snimaka s vjenčanja, rođendana, godišnjica, budući da slanje razvijenih filmova i fotografija niko nije shvatao ozbiljno.

Situacija je danas drugačija, pa imamo i one fotografije koje ne želimo.

Ipak, i dalje postoje oni kojima je potreban podsjetnik za slanje fotografija, a Google se postarao da taj proces olakša.

Naime, prema poslednjim izvještajima Google Photos dobija opciju koja će služiti da se od prijatelja traže fotografije.

Oni koji su je testirali, tvrde da se radi o korisnoj funkciji koja olakšava put do važnih fotografija, prenosi PC Press.

Još uvijek se ne zna kada će opcija zaživjeti, ali se pretpostavlja uskoro, budući da je skoro spremna.

Google Photos is working on “Ask friends for photos” links where others can use the link to share photos with you in bulk (is this new? i haven’t been checking on the app for a while. but the url is broken) pic.twitter.com/OVXjwk2eXy