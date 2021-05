Google Photos više neće nuditi neograničeno skladište za fotografije

Google Photos od 1. juna više neće nuditi neograničeno skladište za fotografije visoke rezolucije, koje je bilo dostupno svim korisnicima.

Oni koji koriste Google Photos za skladištenje fotografija, biće limitirani na 15GB ukupnog besplatnog skladišta, a u taj limit će biti uračunate i fotografije iz e-mail, Google documents i sve drugo što je uskladišteno na Google Drive.

Ukoliko ne žele da počnu da plaćaju Google-u za korišćenje skladišta za Google Photos, korisnici će morati da načine neke izmjene u planu skladištenja fotografija koje kreiraju svojim telefonima.

Fotografije i video klipovi, koji se na Google Photos uploaduju prije 1. juna neće se računati u okviru limita od 15GB.

Korisnicima se preporučuje da izmijene podešavanja na telefonu, kako bi se prestalo sa automatskim backupom fotografija u Google Photos.

Neki drugi servisi nude svoje opcije za skladištenje fotografija, ali do sada je samo Google Photos nudio neograničen prostor za skladištenje fotografija i videa. Shutterfly nudi neograničen prostor za fotografije, ali ne i video. Ukoliko ste Amazon Prime član, imate mogućnost da skladištite neograničene fotografije i do 5GB videa na Amazon Photos. Microsoft nudi svima 5GB besplatnog prostora na OneDrive-u, dok Microsoft Office 365 pretplatnici imaju do 1TB skladišta za fotografije. Pored toga, Adobe Photoshop pretplatnici u zavisnosti od plana pretplate, imaju na raspolaganju do 1TB i 100GB prostora za fotografije i video.

Vlasnici aktuelnih Google Pixel tlefona će imati neograničeno skladište za fotografije visoke rezolucije i nakon 1. juna. Ovo se neće odnositi na Pixel 5a i Pixel 6, kada se ovi modeli budu pojavili na tržištu.

U nedavnoj blog objavi, Google Photos direktor Andy Abramson je istakao da je kompanija obračunala da 80% Google Photos korisnika neće dostići limit od 15GB u periodu od tri godine. Google nudi korisnicima peronalizovane procjene kada mogu da očekuju da popune svoj limit od 15GB, a korisnicima će davati i pravovremena obavještenja kako se budu približavali svom limitu. Pored toga, tu je i funkcija koja korisnicima pomaže da se otarase fotografija koje ne žele.

