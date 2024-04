Google apokalipsa sa "kolačićima"

​Inicijativa kompanije Google za blokiranje kolačića trećih strana prisutna je već nekoliko godina, ali je u konstantnom odlaganju, a sada ono ide do 2025. godine.

Iako je blokiranje takozvanih kolačića trećih strana u Chrome pregledaču u potpunosti trebalo da bude obavljeno ove godine, Google to ponovo pomjera, a novi cilj je da se to desi do početka 2025. godine. Ovo je treće odlaganje ukidanja kolačića, inače opcije na engleskom poznate pod imenom "cookies", koja omogućava razne metode praćenja korisničkih aktivnosti, koje potom omogućavaju ciljane oglase ka korisnicima koji surfuju internetom.

Google je saopštio novo odlaganje poboljšanja korisničke privatnosti putem blog objave, pozivajući se na povratne informacije različitih entiteta uključenih u proces:

"Svjesni smo da postoje izazovi u vezi sa usklađivanjem različitih povratnih informacija od industrije, regulatora i programera i nastavićemo da blisko sarađujemo sa cjelokupnim ekosistemom", piše u objavi kompanije u kojoj stoji da zbog toga, između ostalog, neće završiti ukidanje kolačića treće strane tokom druge polovine četvrtog kvartala 2024.

Umjesto toga, kompanija se nada da ima za cilj da to postigne do početka 2025, ukoliko do tada može da postigne sporazum sa regulatorima koji su inače uključeni i nadgledaju ovaj proces. Međutim, iako je lijepo vidjeti da Google ima inicijativu da poboljša korisničku privatnost, u oči upada da kompanija to možda zaista i ne želi, posebno uzevši u obzir da je to prvi put najavljeno još 2020. godine sa prvobitnim ciljem završetka procesa 2022. Google je potom najavio odlaganje do druge polovine 2023. godine, prije nego što je najavio još jedno odlaganje za drugu polovinu 2024.

Takođe, ne treba ispustiti iz vida i da je Google praktično najveća marketinška kompanija na svijetu, a ovo bi bio udarac na razne vrste oglašavanja i oglašivače sa kojima Google sarađuje.

Međutim, Google je ipak počeo da testira takozvanu funkciju zaštite praćenja u Chrome pregledaču početkom januara. Ova funkcija, koja je bila omogućena po podrazumijevanom podešavanju kao dio testa, spriječava veb sajtove da pristupe kolačićima trećih strana. Korisnici su takođe mogli privremeno ponovo da omoguće kolačiće trećih strana za sajt ako nije pravilno funkcionisao, što je svakako obilježilo početak ovog procesa.

Uz sve to, važno je napomenuti da Chrome ne bi bio jedini veb pregledač koji dozvoljava korisnicima da blokiraju kolačiće trećih strana. Firefox, Brave i Safari već nude ovu opciju po podrazumijevanom podešavanju, što znači da biste možda željeli da koristite neki od ovih pregledača ukoliko želite privatnije iskustvo korištenja interneta, prenosi "BenchMark".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.