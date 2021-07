Google će u posebnom panelu prikazivati razloge određenih rezultati pretrage

Google rezultati ponekad funkcionišu misteriozno. Ponekad ćete dobiti upravo ono što tražite koristeći nejasan termin za pretraživanje, a ponekad se ono što tražite možda neće prikazati čak ni ako koristite najspecifičnije termine za pretragu koji postoje.

Niko izvan same kompanije Google ne zna tačno kako se biraju rezultati pretrage, ali to je kreirano na taj način jer je algoritam pretrage kompanije poslovna tajna. Radi malo veće transparentnosi, Google je kreirao funkciju koja nosi naziv "About This Result" panel, a korisnicima nudi bolji uvid u njihove rezultate pretrage i zašto dobijaju te konkretne rezultate.

Google sad proširuje vrste informacija koje taj panel prikazuje kako bi onima koji pretražuju dao bolju ideju o tome koje faktore je Google koristio da odluči koji rezultati će se prikazati. Način na koji Google određuje šta su to relevantne i tačne informacije za određeni upit, zasnovan je na puno različitih kriterijuma. Iako možda djeluju složeno, neke od ovih osnovnih principa zapravo je prilično lako razumjeti kada započnu pretragu.

"About This Result" panel počeće da prikazuje korisnicima dodatne informacije o nekim najvažnijim karakteristikama koje Google Search koristi za povezivanje rezultata sa njihovim pretragama. Kao što ove karakteristike pomažu Google-u u utvrđivanju relevantnosti rezultata, isto tako mogu da pomognu i korisnicma da utvrde koji im je rezultat najvrijedniji.

Neki od faktora koje Google koristi za određivanje rezultata pretrage uključuju podudaranje ključnih riječi, srodne termine, povratne veze i lokalnu relevantnost. Ukoliko niste pronašli ono što ste tražili, "About This Result" traka sa strane sada sadrži korisne savjete za pretragu, koji će Google pomoći da bolje razume šta tražite.

Panel će pokazati kako da promenite pretragu da biste postigli željene rezultate pomoću strategija ili parametara pretraživanja, prenosi benchmark.rs.

Ažurirani panel počinje da se prikazuje na engleskom jeziku korisnicima SAD, a Google očekuje širu dostupnost funkcije u narednim mjesecima.