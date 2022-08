Google ima sjajne vijesti za gejmere

Tokom ove nedjelje Google je počeo sa isporukom funkcije, koja će gejmerima omogućiti da igre iz clouda pokrenu direktno iz rezultata pretrage.

Ukoliko korisnik jednostavno pretražuje naziv igre u Google Searchu, može da mu se prikaže "Play" taster preko kojeg je moguće odmah pokrenuti igru.

Ono što je zanimljivo, funkcija nije limitirana samo na Google Stadia servis u oblaku. Izvještaj pominje da opcija radi i uz Amazon Luna, Xbox Cloud Gaming i Nvidia GeForce Now servise.

