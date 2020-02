Google iz Play trgovine izbacio 600 aplikacija

Nastojeći suzbiti prevare putem oglasa i kršenje pravila korištenja, u Googleu su iz trgovine Play uklonili blizu 600 "disruptivnih" aplikacija za operativni sistem Android i zabranili djelovanje njihovim kreatorima.

Kako piše The Verge, na meti su se našle aplikacije koje oglase korisnicima prikazuju na neočekivane načine, uključujući i one koji ometaju normalno korištenje pametnog telefona. To su, naprimjer, oglasi koji "iskoče" i zauzmu cijeli ekran tokom telefonskog poziva ili dok koriste aplikacije za navigaciju.

Naime, Googleova pravila korištenja trgovine Play zabranjuju oglase koji se prikazuju dok se aplikacija za koju su vezani ne koristi, kao i one koji na prevaru privlače korisnike da otvaraju oglase.

U Googleu su razvili metodu da se putem uređaja otkrivaju takvi oglasi kako bi što preciznije i brže otkrili one koji su sporni. Ova "čistka" rezultat je korištenja te metode.

Razvojni programeri odgovorni za većinu uklonjenih aplikacija su u Indiji, Kini i Singapuru. Cheetah Mobile, kineska kompanija s više do sada zabilježenih prijestupa, ostala je bez više od 40 aplikacija u trgovini Play. Većina njih namijenjena je tržištu engleskog govornog područja.

Zadnja čistka ove vrste obavljena je u septembru prošle godine, ali je bila manjih razmjera. Google će oštećenim oglašivačima ponuditi povrat novca.