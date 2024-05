Google je sa Gemini pomjerio granice za AI

​Google je upravo predstavio sve na čemu je u velikoj tajnosti radio posljednjih mjeseci. Godišnja Google I/O konferencija donijela nam je brojna i prilično velika poboljšanja za AI, uključujući novog AI agenta pod imenom "Project Astra" ali i nove funkcije u Google Search.

Google je spremio jak odgovor najvećem konkurentu OpenAI a govorilo se i o novim stvarima koje dolaze na Android 15, poput Circle to Search.

Prošlog decembra Google je pustio Gemini 1.0 a u februaru Gemini 1.5 Pro. Paralelmo, premijeru je imala i Gemma, nešto "jednostavnija" i otvorena verzija koja je nastala iz iste tehnologije i istraživanja kao Gemini modeli. Sada, oni su bolji, kažu iz Google predstavljajući apdejte za Gemini 1.5 Pro uz premijeru 1.5 Flash, nove opcije za divelopere i dodajući dva Gemma modela.

Na primjer, Gemini sada može da vam isplanira cijelo putovanje i to za nekoliko sekundi. Novi AI model sada može da pretražuje sve javno dostupne informacije i da ulazi u specifične detalje kao što je vrijeme letova ili rezervisanje smještaja, i to tako da ih prilagodi vašim potrebama.

1.5 Pro sada može da parti značajnije komplikovane instrukcije uključujući i one koje podrazumijevaju obrasce ponašanja. Povećana je i kontrola modela odgovora za svaki konkretni slučaj.

Google Photos takođe dobija dodatnu podršku AI sa jednom novom, ekspirimentalnom opcijom Ask Photos. Podršku daje Gemini AI model a počeće da radi krajm ljeta. Poenta je u tome da će dozvoliti korisnicima da pretražuju kroz Google Photos koristeći riječi kao da razgovaraju sa nekim i to tako što će AI razumjeti sadržaj na slikama i automatski izvući one koje tražite. Vremenom, AI bi intuitivno trebalo da uči i tako usavršava pretragu.

Google dodaje još AI u pretragu. Plan je da se koristi generativni AI kako bi organizovao potpunu pretragu strana. Ovo je dodatak na postojeći AI Overview koji je tu da kreira kratke odgovore sa informacijama o temi koju pretražujete. AI Overview opcija će biti dostupna od četvrtka.

Google ujedno koristi Gemini AI kako bi ootkrio šta ga pitate, bez obzira da li kucate, pričate, to radite preko slike ili video. Koristi se posebni Gemini model koji pretražuje cijeli veb u potrazi za rezultatom.

Project Astra je novi fascinantni AI agent, odnosno neka vrsta ličnog asistenta poput Siri na primjer, a koji može da vam odgovori u relanom vremenu. Razlika u odnosu na svu konkurenciju je u tome što koristi i video sadržaj i bolje razumije intonaciju glasa kako bi interakcija bila što prirodnija. Google je na konferenciji kroz demo pokazao kako radi i to tako što jedna zaposlena žena u Google ulazi u svoju kancelariju i pita Gemini da li zna gdje je zaboravila svoje naočare. Preko Project Astra stiže odgovor gdje su tačno i to tako što je AI asistent "zapamtio" da su naočare bila u pozadini jednog od frjemova koji su ostali zabilježeni tokom video poziva.

Imagen 3 je najnoviji dodatak Googleovoj Imagen generative AI model porodici. Imagen 3 će puno preciznije razumjeti tekstualne impute i prebaciti ih u slike u odnosu na svog prethodnika Imagen 2. On je kreativniji i detaljniji a Google tvrdi da će imati manje greški.

Google se ustremio i na Soru koju je lansirao OpenAI i to tako što će njihov AI model praviti 1080p video klipove oko minut dugačke, a na osnovnu uputstava koje mu date riječima.

Opcija koju takođe pokreće AS je Circle to Search a koja je već poznata korisnicima Samsungovih telefona, Sada je Google proširuje za ostale Android korisnike. Radi tako što se odgovori dobijaju jednostavnim zaokruživanjem onoga što vas interesuje na ekranu i biće produbljena tako da se mogu postaviti kompleksniji problemi vezani za fiziku imatematiku. Opcija je dizajnirana tako da se uveže sa Google Search bilo gdje na telefonu uz akciju poput zaokuruživanja, podvlačenja ili jednostavnog pristiska, prenosi "Blic".

