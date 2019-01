Google najavio kraj za URL

​URL (usklađeni lokator sadržaja) predstavlja ono što se unosi kako bi se došlo do nekog web-sajta, te se do sadržaja na taj način dolazi od samih početaka interneta. Google sada planira da to promijeni, budući da se smatra da su URL-ovi često problematični.

Naime, iz kompanije su objasnili da mnogi korisnici imaju poteškoće da razumiju prirodu URL-a, budući da ih nije lako pročitati, te da ne prenose jasnu poruku o prirodi nekog web-sajta. Istina je da često zbunjuju korisnike, posebno kada se koriste skraćenice. Često se upotrebljavaju i u phishing prevarama, u okviru kojih napadači lako mogu da usmjere korisnike na neki URL koji liči na onaj koji koriste njihove banke, pa oni koji se ne razumeju najbolje u prirodu ovakvih prevara lako mogu da postanu njihove žrtve.

Pretraživači poput Chrome-a već neko vrijeme pokušavaju da zaštite korisnike tako što prikazuju stranice sa upozorenjem koje ih sprečavaju da posete neki sumnjivi sadržaj.

Tako je Google Chrome sigurnosni tim nedavno u javnost izašao sa radikalnim prijedlogom: da se ubrza "ubijanje" URL-ova kakve danas poznajemo. Tim ipak ne predlaže potpunu transformaciju infrastrukture mreže, već najpre način na koji pretraživači prenose adrese web-sajtova, a kako korisnici ne bi imali posla sa beskonačnim i nerazumljivim URL-ovima.

Google već preduzima prve korake u ovom smijeru, te se ističe na da ne planira da izazove haos ukidanjem URL-ova, već da hakerima oteža posao, te im onemogući da zloupotrebljavaju to što su neki korisnici zbunjeni u vezi sa prirodom adrese nekog web-sajta.

Upravo komplikovani URL-ovi omogućavaju najveći broj cyber napada, budući da korisnici teško razlikuju prave web adrese od malicioznih kopija.

(PCPress/Wired)