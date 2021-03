Google "pao" na desetak minuta

Popularni pretraživač Google nije radio desetak minuta, zbog čega pojedini korisnici nisu mogli da šalju mejlove, niti da koriste ostale Google usluge.

Korisnici Twittera javili su da ne rade ni Youtube, kao ni Gmail i još nekoliko Google servisa.

Google je "pao", javljali su korisnici u 17.45 sati, da bi nekoliko minuta sve ponovo počelo neometano da funkcioniše, prenosi b92.

All of @Google's core services are down. - YouTube - Gmail - Google Drive - All of Google's core apps seem to have issues