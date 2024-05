Google se vraća u stara, dobra vremena pretrage

Google je tokom nedavno održane I/O konferencije najavio neke novitete koji stižu u pretragu interneta.

Iako se u velikom dijelu svojih vijesti i noviteta Google fokusirao na AI funkcije koje stižu u kompanijine servise, uključujući i Search, kompanija nije zanemarila osnovnu funkciju pretrage.

Tako je Google objavio novi "Web" filter za pretragu, koji će korisniku prikazivati samo tekstualne linkove u rezultatima pretrage.

Novi i dodatni filter će omogućiti prebacivanje između Google-ovih tabova sa rezultatima pretrage, kao što smo to do sada imali za Images, News, Videos i druge. Web tab je sada dostupan svim korisnicima Google Search-a.

We’ve launched a new “Web” filter that shows only text-based links, just like you might filter to show other types of results, such as images or videos. The filter appears on the top of the results page alongside other filters or as part of the “More” option, rolling out today… pic.twitter.com/tIUy9LNCy5