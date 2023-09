Google slavi 25. rođendan

Google danas obilježava 25 godina postojanja.

Zanimljivo je da je Google u ranijim verzijama nudio i mogućnost pretrage traženih rezultata pomoću drugih pretraživača, linkovanih na dnu stranice.

Mnogi od njih, poput Altaviste, više nisu u funkciji.

Izuzetak su jedino Yahoo i Amazon.

Do 1993. godine internet je indeksiran ručno, ali kako je sve više veb lokacija postajalo dostupno, bilo je potrebno više opcija za brzo pretraživanje informacija iz njegove baze podataka.

Tokom 1998. godine, dva doktoranta sa Stanforda, Lari Pejdž i Sergej Brin, imali su jednostavnu ideju koja će, kako se ispostavilo, promeniti svijet.

Nazvali su ga Google.

Zanimljivo je da je kompanija Google osnovana i izgrađena u sobi u studentskom domu Pejdža i Brina, sa prvim serverom koji je koristio 10 hard diskova od četiri gigabajta koji su u potpunosti bili upakovani u školjku od Lego kockica.

U početku je platforma bila poznata kao BackRub, jer se oslanjala na pozadinske linkove ka drugim sajtovima. Ovo, međutim, nije dugo trajalo i na kraju je nazvano Google.

Naziv Google je izveden iz igre riječima jednog matematičkog izraza – googol.

Ono što je počelo kao server u međuvremenu se proširilo na aplikacije, platforme društvenih mreža, veštačku inteligenciju (AI), naočare, automobile, pa je čak postalo i glagol na engleskom jeziku.

Fraza "Google it" je prvi put korišćena u epizodi kultne televizijske serije iz 1990-ih, Buffy the Vampire Slayer.

Prvi proizvod koji je današnji globalni internet gigant lansirao – sajt Google Search, pušten je u rad 27. septembra 1998. godine.

Google je korisnicima ponudio velki broj različitih proizvoda i usluga.

Među njima, pored Google Searcha, dva spadaju među najpopularnije i najkorišćenije na svijetu: servis elektornske pošte – Gmail i najrasprostranjeniji operativni sistem za mobilne uređaje na svijetu – Android.

Prema statistici matične kompanije Alphabet, vrijednost kompanije Google u septembru 2023. godine iznosi više od 1,7 biliona dolara.

Happy 25th birthday, @Google! #OTD in #Tech #History 4 September 1998, #Google was founded by #LarryPage and #SergeyBrin, while they were PhD students at Stanford University. pic.twitter.com/17o6hGo8Yi