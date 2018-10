Google stavio Srbiju na crnu listu

Kompanija Google stavila je Srbiju na crnu listu zemalja, odnosno ukinula saradnju i pristup njihovom ekosistemu G Suite.

To, pojednostavljeno, znači da su biznis korisnici Google usluga ostali bez alatki zahvaljujući kojima su neometano poslovali i radili rame uz rame sa svjetskim biznisima, prenosi Vice.

Google se još nije zvanično oglasio o razlozima zbog kojih je donio odluku da banuje Srbiju. Očekuje se da će kompanija uskoro objaviti i zvanično saopštenje o razlozima zbog kojih više ne sarađuje sa Srbijom.

Međutim, osnovna pretpostavka u srpskoj IT zajednici je da se Google pridržava preporuka međuvladine organizacije FATF (Financial Action Task Force) koja je Srbiju smjestila među 11 zemalja u svijetu sa visokim rizikom.

Ova organizacija se bori protiv pranja novca i finansiranja terorističkih organizacija, a među visokorizičnim zemljama su osim Srbije i Sjeverna Koreja, Etiopija, Sirija, Irak, Iran, Šri Lanka, Trinidad i Tobago, Tunis, Jemen i Vanuatu.

G Suite - ranije je nosio naziv Google Apps for Work i Google Apps for Your Domain - je sistem cloud computinga, alatki za produktivnost i kolaboraciju, softvera i proizvoda koje razvija Google.

Njegova namjena je da biznisima pruži sve alate koji olakšavaju poslovanje u digitalnom vremenu. G Suite nudi biznisima komunikaciju putem servisa kao što su Gmail, Hangouts, Calendar, Drive za skladištenje podataka; Docs, Sheets, Slides, Forms, i Sites opcije namijenjene su kolaboraciji. Kao i Admin panel i Vault za upravljanje korisnicima.

Neki od servisa su besplatni, ali G Suite takođe omogućava kreiranje jedinstvenih email adresa sa domenom kompanije korisnika, neograničen prostor za skladištenje podataka kao i 24/7 podršku.

Iako još uvijek nema zvaničnog saopštenja pristup Suite sistemu za nove korisnike iz Srbije je već onemogućen.

Stavljanje Srbije na crnu listu imae posljedice i na aktuelne biznis korisnike Google usluga, koji mogu da pristupe svojim nalozima, i da ih koriste, ali njihov status je "zamrznut", odnosno neće moći da koriste nove opcije kada ih Google uvede, niti da unapređuju Suite u nove verzije, koje će se, neminovno pojavljivati.