Google svima uključuje 2FA: Evo kako da provjerite svoja podešavanja

Kako je napredovala bezbjednost, napredovali su i oni koji žele da se dokopaju vaših podataka. Jedan od načina kako može značajno da se pojača bezbjednost svih vaših naloga je korišćenje takozvane dvofaktorske autentifikacije (2FA).

Prosto rečeno 2FA predstavlja dodatni bezbjednosni nivo koji zahteva korišćenje aplikacije ili uređaja za verifikaciju pristupa nalogu.

Gugl omogućava svim svojim korisnicima da kao dodatni bezbjednosni nivo koriste hardverski bezbjednosni ključ, aplikaciju za autentifikaciju, potvrdu na drugom uređaju ili SMS kodove. I dok je ovaj bezbjednosni nivo bio opcija, Gugl ga sada uključuje svim svojim korisnicima, sa ciljem da automatski uključi 2FA za još 150 miliona korisnika do kraja godine.

Kako provjeriti vaš nalog i podešavanja?

Ukoliko niste sigurni da li ste uključili 2FA potrebno je da na računaru ili telefonu u pregledaču po želji ukucate myaccount.google.com

Nakon toga idite na opciju “Security” u meniju sa lijeve strane

Skrolujte do dijela koji se zove “Signing in to Google” i aktivirajte opciju 2-step Verification, ako već nije aktivna.

Pored aktiviranja 2FA opcije možete dodati ili ukloniti bezbjednosne ključeve i podesiti aplikaciju za autentifikaciju.

Odmah ispod se nalazi opcija preko koje Google može da provjeri vaš identitet za slučaj da zaboravite šifru ili neko proba da pristupi vašem nalogu.

Provjera bezbjednosti

Još jedna dobra opcija je da odete na adresu myaccount.google.com/security-checkup i da proverite koji svi uređaji imaju pristup vašem nalogu, koje sve šifre imate sačuvane, provjerite nedavne aktivnosti, uključite/isključite 2FA i još mnogo toga vezanog za bezjbednost vašeg naloga i podataka.

(ATV)