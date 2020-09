Google uklonio sveto mjesto Aboridžina iz Street View "obilaska"

Google je uklonio lokalitet Uluru, u Australiji, iz svoje Street View "virtuelne ture".

Ovo uklanjanje je u skladu sa željama Anangu naroda, tradicionalnih vlasnika ovog mjesta koje Aboridžini smatraju svetilištem, prenosi agencija AFP.

Uluru je ranije bio poznat kao Ers stena, a za starosjedioce u Australiji ima posebno duhovno značenje. Od oktobra 2019. godine turistima je zabranjeno da stupe na tlo Ulurua, a sada je nemoguće i vidjeti ga koristeći Google Street View.

Ovaj lokalitet nalazi se u centralnoj Australiji, i predstavlja jedan od nacionalnih simbola Australije.

Po vjerovanju Anangua, Uluru stena je nastala još za vrijeme stvaranja svijeta, kada su se dva dječaka igrala, gradeći je od blata, prenosi B92.

Još neke legende govore da su mnoge bitke vođene oko ove stijene, a da su brazde na njoj rezultat ratova među zmijolikim bićima, kao i da je Uluru možda rezultat reakcije Zemlje, koja se na tom mjestu podigla kako bi odala počast poginulim duhovima, nesrećno stradalim zaštitinicima dvaju plemena.

VIDEO: Google has removed images from its Street View that allowed users to virtually walk on Australia's Uluru, a sacred Aboriginal site closed to tourists since last year pic.twitter.com/r7UW5Og9KV