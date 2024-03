Google vas poznaje bolje od porodice i prijatelja, saznajte kako zaštiti svoje podatke

Svjetski pretraživač Google već zna o vama koliko imate godina, šta vas zanima, da li imate djecu, gdje živite i kuda ste putovali, kao i koje jezike govorite, ali i još mnogo toga.

Svi mi, kada koristimo G-mail, Google pretraživač, Google Drive i Maps i slične alate, dobijamo odlične besplatne aplikacije, a zauzvrat Guglu dajemo podatke o sebi - svojim navikama, sklonostima, lokacijama, kako bi nam on kroz svoju mrežu servirao oglase za ono što misli da nas zanima, prenosi Politikin Magazin.

Google je postao neizostavan dio naših života, pružajući razne usluge koje olakšavaju svakodnevne aktivnosti. Međutim, da bi te usluge bile personalizovane i efikasne, Google prikuplja velike količine podataka o korisnicima.

Prema podacima koje ste popunili prilikom otvaranja računa na Googlu, ali i prema onome šta pretražujete, koje veb stranice posjećujete, na koje oglase klikate. Ako koristite pametni telefon sa operacijskim sistemom Android, znajte da on pamti gdje ste sve bili, kojom ste se brzinom kretali.

Vjerovatno se vi ni ne sjećate šta ste sve i koga pretraživali na Googlu, ali on to dobro zna. Zna, naravno, i sa kojih ste sve uređaja pristupili svom računu, kojim ste sve aplikacijama i ekstenzijama za internet dopustili pristup vašim informacijama, a zahvaljujući naprednim funkcijama pretraživanja, najviše pomoću glasovnih naredbi, Google pamti i vaš glas. S druge strane, Google pamti i kako izgledate, zahvaljujući velikoj bazi podataka koje spremate u Google Photos.

Važno je biti svjestan ovih informacija i koristiti postavke privatnosti koje Google nudi, kako biste kontrolisali šta se prikuplja i kako se koristi vaši podaci.

Da biste vidijeli koje podatke Google prikuplja o vama, možete sljediti ove korake:

Prijavite se na svoj Google nalog i posetite stranicu "Moja aktivnost" (My Activity) gdje možete pregledati i upravljati podacima koji se generišu kada koristite Guglove usluge.

Podešavanja privatnosti

U navigacionom meniju naloga odaberite "Podaci i privatnost" (Data & Privacy) gdje možete pronaći opcije za brisanje stavki iz odeljka "Moje aktivnosti" ili čak cijelokupnog sadržaja kao što su slike i dokumenta.

Preuzmite svoje podatke

Google vam omogućava da preuzmete kopiju podataka sa svog korisničkog računa. Otvorite "Personal info & privacy", skrolujte do "Control your content" i pod "Download your data" kliknite na "Create archive" da biste odabrali koje podatke želite preuzeti.

Provjerite politiku zadržavanja podataka

Možete se informisati o tome kako Google zadržava podatke koje prikuplja, uključujući informacije o tome koje podatke možete izbrisati.

Ove opcije vam pružaju kontrolu nad podacima koje Google prikuplja i omogućavaju vam da bolje razumijete i upravljate svojom privatnošću.

Sve vaše podatke Google vam nudi 'za ponijeti'. Ako mijenjate računar ili iz bilo kog drugog razloga imate potrebu da prebacite svoje podatke o računu, bukmarkove, kontakte, četove... kliknite na Google Takeout.

Zaštitite privatnost

Postoji nekoliko načina na koje možete spriječiti Google da prikuplja podatke o vama za ciljane oglase.

Isključite personalizaciju oglasa na svom Googl nalogu. To će spriječiti Google da koristi vaše podatke za prikazivanje oglasa zasnovanih na vašim interesovanjima. U pretraživaču možete prilagoditi ili onemogućiti podešavanja za praćenje i prikazivanje oglasa. Na primer, u Google Chrome-u, kliknite na tri tačke u gornjem desnom uglu i idite na Podešavanja > Privatnost i bezbjednost > Privatnost oglasa.

Redovno brisanje kolačića iz vašeg Google pretraživača može pomoći u sprečavanju praćenja vaših aktivnosti na internetu.

Postoje i različiti dodaci i ekstenzije za pretraživače koji mogu blokirati praćenje i kolačiće koje koriste oglašivačke mreže, prenosi Politikin Magazin.

