Googleu kazna od 50 miliona evra

Francuska agencija za zaštitu ličnih podataka osudila je veliku američku internet kompaniju Google na rekordnu kaznu u iznosu od 50 miliona evra zbog propusta u zaštiti ličnih podataka njenih korisnika, saopštila je agencija.

Državna Komisija za informatiku i slobode (CNIL), francuski "policajac" za lične podatke, prvo je evropsko regulatorno tijelo koje je sankcionisalo veliku međunarodnu internet platformu na temelju novog evropskog propisa o zaštiti ličnih podataka (GDPR) što je stupio na snagu 25. maja.

Taj novi tekst omogućava određivanje kazne u vrijednosti 4 odsto godišnjeg prometa na svjetskom nivou za nepoštovanje obaveze zaštite ličnih podataka evropskih građana.

CNIL je u svojoj istrazi obavio radnje koje mora preduzeti novi korisnik pametnog telefona Android (operativni sistem za Googleov pametni telefon) kako bi otvorio nalog na Googleu i koristio se uređajem.

"Ne poričemo da Google obavještava korisnika koji otvara nalog o načinu na koji će se koristiti njegovi podaci", rekao je za AFP Matijas Mulin, direktor za zaštitu prava i za sankcije u Komisiji.

"Ali ta informacija nije lako dostupna, ona je raštrkana u raznim dokumentima koje korisnik interneta nikad nema vremena da čita. Ponekad je potrebno i do pet klikova da bi se došlo do informacije", dodao je, ocijenivši na kraju da Google ne daje "jasnu i razumljivu" informaciju.

Odluka o kazni dolazi nakon dvije odvojene tužbe koje su protiv Googlea podigle dva udruženja za zaštitu korisnika interneta - "Kvadratura mreže" (Francuska) i "Ne tiče te se" (None Of Your Business, NOYB) koje je osnivač austrijski aktivista za zaštitu podataka Maks Šrems.

Eventualnu žalbu na presudu Google treba da podnese Državnom vijeću, najvišem upravnom sudu u Francuskoj.

(Index.hr)