Greškom odgovorili na mejl iz 2013.

Iz jedne od najpoznatijih internet-platformi za finansiranje projekata, Kickstarter, greškom su odgovorili na pitanja koja su im postavljena davne 2013. godine.

Naime, pitanja su se odnosila na to kako je moguće da je Kickstarter dozvolio "crowdfunding" jedne knjige za koju se smatra da podržava razne vidove seksualnog napastvovanja.

Žalbe su uložene još prije sedam godina, a ljudi kojima je ovih dana stigao odgovor, objavili su to na društvenoj mreži Twitter, ironično čestitajući na ažurnosti. Kako su rekli iz platforme Kickstarter, "mejlovi u kojima pišu odgovori, automatski su generisani i poslati greškom softvera".

Kako god bilo, ova greška je otvorila "staru ranu", jer Kickstarter nije odbio dalje finansiranje ove knjige, a do danas je njen autor već uveliko primio potreban novac. Kickstarter je, nedugo nakon objavljivanja ove knjige otvorio blog sa nazivom "Pogriješili smo".

Nisu svi dobijali zakasnele odgovore u vezi sa knjigom, ali većina ih se ipak bavila ovom temom.

Uh. @kickstarter? WTF is this? I reported this Kickstarter back in 2013! I JUST now got this reply saying it didn't violate standards. What is going on? I'm pretty sure I remember you taking this off your platform, so I have no idea why you're emailing me about this. pic.twitter.com/Z1hRMnTgp9