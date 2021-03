Here mapira Srbiju u 3D

HereTechnologies, svjetski lider u uslugama digitalnog mapiranja i lokacijskih servisa, od ovog proljeća će mapirati dijelove Srbije visoko preciznom trodimenzionalnom (3D) tehnologijom kao dio napora da ponudi najnaprednije mape svijeta.

Here planira da vozi ulicama Srbije od aprila do juna 2021. godine, koristeći automobil opremljen najsavremenijom tehnologijom za snimanje visoko preciznih podataka o putevima, uključujući vertikalnu i horizontalnu saobraćajnu signalizaciju. Jasno obilježen Here automobil će takođe snimiti 3D i panoramske snimke ulica, kao i tačke interesa kao što su prodavnice, benzinske pumpe i restorani.

Informacije će se koristiti u izradi bogatih i detaljnih mapa Srbije dizajniranih da podrže visoko autonomna vozila i druge napredne usluge koje poboljšavaju bezbijednost na putevima, smanjuju zagušenja u saobraćaju i omogućavaju ljudima da se lakše kreću gradskim područjima.

U narednim mjesecima vozilo će saobraćati glavnim putevima širom zemlje i ulicama određenih gradova. Čitav postupak snimanja se odvija bez zaustavljanja i uticaja na normalan tok saobraćaja.

Here je posvećen poštovanju i zaštiti privatnosti. Sakupljeni panoramski snimci ulica se čuvaju najprije u vozilu, a kasnije prenose u kriptovanom obliku i čuvaju u sigurnom objektu, prenosi benchmark.rs

Snimci se dalje obrađuju korišćenjem naprednih algoritama za otkrivanje i zamagljivanje lica i registarskih tablica. Panoramski snimci se objavljuju tek kada su lica i brojevi registarskih tablica zamagljeni.

U izuzetno rijetkim slučajevima kada snimak nije pravilno zamagljen, Here olakšava svakome da ovo prijavi. Jednostavno kada otvorite snimak, kliknite na link “Report image” (Prijavi sliku) u donjem lijevom uglu mape.