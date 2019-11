Hiljade ljudi prijavljuju se na mrežu osnivača Wikipedije

Osnivač Wikipedije, Džimi Vels, izvijestio je da njegova nova društvena mreža WT: Social sada ima više od 160.000 članova te "prijeti" da postane novi rival popularnom Facebooku.

Nova mreža prikupila je više od stotinu hiljada pretplatnika za samo 48 sati, a Vels kaže da se ljudi i dalje masovno prijavljuju.

Platforma kaže da nikada neće prodavati korisničke podatke te da se oslanja na pojedince, a ne na oglase.

Oni koji se prijave na WT: Social dodaju se na listu čekanja, a on njih se traži da pozovu druge korisnike ili da odaberu plaćanje pretplate. Vels pojašnjava kako je njegova platforma usmjerena na vijesti, a članovi mreže će moći uređivati "zabludne" naslove.

Korisnici mogu vidjeti članke u obliku vremenske trake. Pojavljuju se najprije najnoviji članci, a ne algoritamski kako bi se pokušali pratiti interesi pretplatnika.

"Ohrabrićemo vas da pravite vlastite izbore o sadržaju koji vam je serviran te da direktno uređujete zabludne i besmislene naslove. Mi ćemo podsticati okruženje u kojem se uklanjaju loši akteri jer to je ispravno", rekao je Vels, prenosi Klix.ba.

U nedavnom intervjuu za Financial Times, osnivač Wikipedije ocijenio je izuzetno problematičnim model poslovanja velikih društvenih mreža koje su usmjerene na reklamiranja.

"Ispada da je veliki pobjednik nekvalitetan sadržaj," rekao je Vels.

This was 2 days ago. 48 hours ago. I'm happy to announce we just passed 160,000 members! And it isn't slowing down yet. On Monday we're going to ramp up the speed of admission on the waiting list, but you can skip ahead by inviting more people. https://t.co/WUU33sTS2m