Holokaust "posvađao" Zakerberga i njemačku vladu

BERLIN - Vlasnik Facebook-a Mark Zakerberg najavljuje da ta mreža neće uklanjati objave u kojima se negira Holokaust, ali ga Njemačka upozorava da njeni zakoni to zabranjuju, te da kazne za one koji odmah ne uklone govor mržnje iznose i do 50 miliona evra.

Zakerberg objašnjava da cilj Facebook-a nije da "spriječi nekoga da kaže nešto lažno, već da se te objave i dezinformacije ne šire".

Ta izjava pojačala je već postojeće kritike nekih vlada i organizacija na račun Zakerbergove društvene mreže, koja, prema njihovom mišljenju, ne čini dovoljno da zaustavi govor mržnje.

"Ne smije biti prostora za antisemitizam. To uključuje verbalne i fizičke napade na Jevreje, kao i negiranje Holokausta", poručuje ministar pravosuđa Katarina Barli i upozorava da će Njemačka to kažnjavati.

Nekadašnji njemački ministar Hajko Mas je još 2017. godine upozorio da "niko ne smije braniti onoga koji negira Holokaust".

On je uveo zakon o regulaciji društvenih mreža, dok je bio na funkciji ministra pravosuđa.

Zakerberg, koji je i sam porijeklom Jevrej, navodi da je za njega negacija Holokausta uvredljiva, ali da smatra da Facebook-a ne bi trebao da briše različita mišljenja.

Facebook u borbi protiv lažnih vijesti koristi automatizovani softver i zapošljava oko 7.500 ljudi koji traže kontroverzne objave, navode portali.

Antisemitizam na društvenim mrežama postao je zabrinjavajući fenomen u Njemačkoj, pokazalo je istraživanje Tehničkog univerziteta u Berlinu, koje je analiziralo više od 300.000 objava na Facebook i drugim forumima.