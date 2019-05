Huawei traži pomoć od EU: Nemojte sjediti skrštenih ruku

BRISEL - Visoki predstavnik Huawei u Evropi Abrahal Liu pozvao je danas evropske poslanike da ne ostanu skrštenih ruku pred napadima američke administracije.

"To nije samo napad na Huawei. To je napad na liberalni poredak zasnovan na pravilima. To je opasno. Sada se to događa Huaweiu, sutra se može dogoditi bilo kojoj međunarodnoj kompaniji", izjavio je Liju.

On je pitao Evropljane da li mogu da se zatvore oči pred takvim ponašanjem.

Liu je obećao da će Huavej učiniti više da ukloni evropsku nesigurnost oko navodnih rizika špijuniranja od njihove kompanije.

"U Huaveju razumijemo zabrinutost evropskh vlada oko bezbjednosti i spremni smo da učinimo više. Zbog važnosti 5G mreže, kao lider u sektoru Huavej je spreman da potpiše sporazume o nešpijuniranju sa vladama i klijentima u svim zemljama članicama EU", izjavio je novinarima u Briselu.