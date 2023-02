Igra The Sims dobila i transrodne likove

Kreatori The Sims naslova su objavili da su dodate transrodne opcije za prilagođavanje pola u igri.

Video igra je dobila gomilu besplatnih ažuriranja kako bi osigurala da svaki igrač širom svijeta može da napravi simulaciju zasnovanu na ljudima iz stvarnog svijeta.

"Stiglo je ažuriranje osnovne igre s novim sadržajem, uključujući medicinska pomagala, veziva i odjeću za oblikovanje tijela, prekidač za svjetlo i ispravke dosadašnjih grešaka", objavili su na Instagramu.

Naime, novo ažuriranje igre omogućuje da svom Simu date ožiljke od operacije, i to one koje trans muškarci imaju kad urade mastektomiju. Od medicinskih pomagala, dodati su slušni aparati i mjerači glukoze, koji dolaze u raznim bojama.

Obožavaoci igre su ovu vijest dočekali s oduševljenjem. U komentarima ispod objave na zvaničnoj Instagram stranici The Simsa nižu se pohvale, prenosi B92.

A base game update is here with new content including medical wearables, binders, shapewear, a light switch & more including bug fixes & console gameplay improvements Read more about today’s update in the latest patch notes! https://t.co/4c4vZdfWBY pic.twitter.com/GYbQYijIIm