Ilon Mask se našalio na račun Fortnajta, ali mu nisu ostali dužni

Fortnite i Ilon Mask su postali rivali, nakon što se južnoafrički filantrop našalio na račun onlajn igrice developera Epic Games.

Fortnite online igrica preživljavanja je veoma popularna među mladim ljudima.

Ipak, koliko god je mnogi voljeli, izgleda da Ilon Mask nije ljubitelj ove ige, a to je pokazao tvitujući lažne vijesti u kojima je obavijestio sve svoje pratioce da je kupio Fortnite, a potom ga obrisao, piše Independent.

Had to been done ur welcome pic.twitter.com/7jT0f9lqIS