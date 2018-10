Influenseri mogu da odahnu, proradio Instagram

Društvena mreža za razmjenu fotografija Instagram ponovo je “proradila” nakon što mnogi korisniaci instaliranjem nove verzije, aplikaciji nisu mogli da pristupe.

Korisnici mreže ranije danas nisu mogli da joj pristupe. naime, kada bi korisnik ušao u aplikaciju dobijao bi obavještenje da ne može da se "osvježi” feed, dok se njegova veb stranica nije učitala za korisnike.

Korisnici nisu štedjeli riječi kako bi na Tviteru izrazili svoje nezadovoljstvo zbog toga što nisu mogli da je koriste. Svoje nezadovoljstvo su objavljivali pod hash tag-om #instagramdovn hashtag-om.

“Kako sad da znam ko voli avocado na tostu”, samo je jedan od šaljivih tvitova.

Rojters javlja da su ovaj problem imali stanovnici dijela Sjeverne Amerike, Evrope, Australije, Indije i Singapura.

Još niko iz Fecebook-a i Instagram-a nije komntarisao šta je uzrok pada ove društvene mreže.

Ovaj problem na društvenoj mreži desio se samo dva dana nakon što je objavljeno da će Adam Moseri postati novi šef, nedjelju dana nakon što su suosnivači podnijeli ostavke.

Aplikacija ima više od milijardu aktivnih mjesečnih korisnika i porasla je dodavanjem funkcija poput razmjene poruka i kratkih video zapisa.

that moment when instagram goes down... #instagramdown pic.twitter.com/8itTBmLvB2