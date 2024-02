Inspektor: Roditelji kasno saznaju šta im djeca rade na internetu

DOBOJ - Roditelji dobojskih srednjoškolaca slijepo vjeruju svojoj djeci i previše ne kontrolišu sadržaje koje prate na internetu, te vrlo malo koriste aplikacije kojim mogu da svoj telefon povežu sa telefonima djece i budu u toku.

"Moram biti iskren, nemam instalirane te aplikacije, jednostavno stvar je dogovora, povjerenja, moja djeca od malih nogu imaju sa moje i suprugine strane tu neku slobodu, ali i ograničenja korištenja interneta u smislu može igrica, internet, ali vrijeme je ograničeno, dva do tri sata", kazao je Goran Stanković, otac troje djece od kojih je kćerka srednjoškolka.

Upravo roditelji srednjoškolaca su bili ciljna grupa kojoj je Ozrenko Đurić, inspektor za visokotehnološki kriminalitet u Policijskoj upravi Doboj skrenuo pažnju na sadržaje koje njihova djeca prate na internetu i međusobno dijele.

"Ono što je zapanjujuća činjenica jeste da roditelji kasno saznaju šta djeca rade na internetu. U tehnološkim smislu djeca prevaziđu svoje roditelje, tako da roditelji ne mogu da isprate svoju djecu šta oni u stvari rade na internetu, pa mi ovom radionicom upravo pokušavamo da skrenemo pažnju roditeljima, načine njihovog monitoringa, da znaju kako mogu da vrše nadzor nad djecom dok su na internetu", rekao je Đurić.

Kao ustanova koju pohađa 368 učenika, kaže Dragan Dostanić, direktor Tehničke škole kaže da su imali sreće da su svi prekršaji koji su učinjeni putem interneta, odnosno putem mobilnih telefona bili tog nivoa da su mogli da se riješe na nivou škole.

"To su sitne učeničke packe, tipa da se slikaju kontrolni radovi, da se prosleđuju drugarima koji rade to naredni čas, da se pokušava da se slikaju drugari.. Oni kažu da je to sve zbog šale, međutim zato smo i pozvali njihove roditelje da im kažemo da na internetu nema šale, da je na internetu sve ozbiljno i da oni zajedno, zato što se radi najvećim dijelom o maloljetnoj djeci snose dio odgovornosti za postupke svoje djece. Znači, dijele zajedno odgovornost za sve što bi dovelo do težih prekršaja. Njihova djeca su maloljetna", izjavio je Dostanić.

Mobilne telefone je nemoguće izbaciti iz učionica, ali nastavnici pokušavaju da pažnju sa njih prebace na nastavu.

"Imamo pametne table i onda im stvarno ne trebaju ti telefoni. Ne koriste na časovima, kod mene bar, tako mogu da kažem. Ako zazvoni telefon, naravno dobije opomenu da isključi telefon, oni to odmah, izvinu se naravno, kažu stvarno nisam znao da je uključen telefon i to je to", kazala je Blanka Janjanin, nastavnica njemačkog jezika.

