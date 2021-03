Instagram Story dobija novu opciju

Instagram uvodi novu opciju u svoje "priče" - u pitanju su automatski generisani titlovi.

Met Navara, konsultant za društvene mreže, podijelio je na svom Twitter nalogu video-snimak ove nove funkcije, pa možemo da vidimo i kako će izgledati.

Stiker pod imenom "Captions" može da se doda u Instagram Story, a moguće je mijenjati font, ali ne i da se ručno podešava sam titl, jer će biti automatski generisan.

Ideja koja stoji iza ove opcije, jeste ta da se olakša korišćenje Instagrama osobama sa oštećenim sluhom, ali i da se lakše razumiju međusobno korisnici koji govore različite jezike.

Iako znamo kako će CC izgledati, još uvijek nije poznato kada će stići u aplikaciju.

NEW! @Instagram has added a ‘Captions’ sticker for Stories You can now auto-caption videos in stories with a range of different styles… pic.twitter.com/cijk7nWGC3