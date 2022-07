Instagram odustaje od planiranih promjena

Nakon izuzetno burne povratne reakcije korisnika, Instagram je ipak odlučio da odustane od nekih promjena koje je najavio.

Uz uklanjanje feeda koji ide preko cijelog ekrana, aplikacija će barem privremeno smanjiti nivo preporučenog sadržaja koji vidite.

"Kada otkrijete nešto u svom pregledu što ranije niste pratili, to trebalo bi da bude sjajno. Trebalo bi da budete oduševljeni kada to vidite. Ali mislim da se to trenutno ne dešava", istakao je Mozeri.

Mozeri je u utorak izjavio da dizajn preko cijelog ekrana "još nije dobar" i da je potrebno da se odradi više posla prije nego što ga Instagram predstavi svima. Međutim, sugerisao je da će Instagram vremenom postati više fokusiran na video, jer je to vrsta sadržaja koji ljudi dijele ovih dana.

Mozeri je rekao da podaci Instagrama pokazuju da korisnici nisu bili uključeni u najavljene promjene i da je to ključni razlog zbog čega se mijenja taktika. Međutim, povratak na feed preko cijelog ekrana i preporuke neće biti trajni.

On je izjavio da je uvjeren da će Instagram poboljšati algoritme za rangiranje i preporuke kako bi servis mogao "ponovo da raste" nakon što se odustane od planiranih izmjena.

(B92)