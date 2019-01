Instagram post sa najviše lajkova je obično jaje

​Fotografija koja ima najviše lajkova na Instagram platformi prikazuje obično jaje, koje je uprkos svojoj običnosti generisalo preko 27 miliona lajkova. Tako se ovaj post popeo u sam vrh liste najviše lajkovanih sadržaja, te pretekao fotografije svih influensera i poznatih ličnosti.

Oni koji se bave fenomenom socijalnih platformi ostali su zbunjeni pred ovim fenomenom, budući da jaje nije optočeno dijamantima, te ne nosi nikakvu važnu društvenu poruku.

Fotografija je na platformu postavljena 4. januara, da bi je od tada vidjelo više miliona korisnika, što je novi svjetski rekord u Instagram disciplinama. Eksperti su popularnost Instagram jajeta već počeli da porede sa ostalim popularnim fenomenima, te, na primjer, istakli, da je najpopularnija serija na američkoj televiziji – “Roseanne,” tokom 2018. godine generisala po 20 miliona gledalaca na nedeljnom nivou, te to da ako bi svi koji su lajkovali jaje naselili jedan grad, to bi bilo drugo najnaseljenije mjesto na svijetu, budući da bi imalo veću populaciju nego čitava Australija.

Ovo nije prvi put da je internet ugostio neki bizaran fenomen (sjetimo se samo Gangnam Style manije), a vlasnik naloga na kojem se jaje nalazi napisao je na svom profilu da tu nije kraj i da je ovo tek početak. The end is near.