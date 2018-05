Instagram predstavio novu opciju

Instagram je nedavno predstavio novu opciju koja korisnicima konačno pruža mogućnost da odaberu čije će se objave pojavljivati u njihovoj feed sekciji.

To znači da ćete uskoro dobiti mogućnost da uklonite objave sa pojedinih naloga bez prestanka praćenja tih osoba.

Dobra stvar je što korisnici, čije ćete objave ukloniti, neće biti obavješteni o tome.

Facebook već godinama ima tu opciju, a korisnici Snapchata bili su i više nego oduševljeni kada se ona pojavila i na njihovoj mreži ranije ove godine ("do not disturb"). To je, zapravo, bila jedna od rijetkih dobro prihvaćenih novina, piše Business Insider.

Evo kako ćete nekoga "ućutkati" na Instagramu:

Kada vidite post odobe koju ne želite više da viđate u vijestima, kliknite na tri horizontalne tačke u gornjem desnom uglu.

Vidjećete da se ispod opcije "unfollow" sada nalazi i opcije "mute".

Ipak, ona nosi izvjesna ograničenja, jer ćete, ukoliko želite da blokirate nečije postove, a i dalje želite da vidite fotografije tog korisnika, morati da povremeno posjetite njegov profil.

Situacija je malo drugačija kada odete na sam profil te osobe. Jedina razlika je što ćete vidjeti dodatnu opciju "mute story", osim standardne opcije "mute".

