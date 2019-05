Instagram radi na novim pravilima za zabranu naloga

​Manje od nedjelju dana nakon zabrane Alex Jones-a i drugih ekstremista krajnje desnice, Instagram je otkrio da radi na novoj politici za uklanjanje naloga.

Ove nove smjernice, za koje je kompanija otkrila Engadget-u da će početi „uskoro“ da se primjenjuju, promijeniće način na koji Instagram određuje kada bi nalog trebalo da bude uklonjen iz njegove aplikacije.

Trenutno se oslanja na politiku koja dozvoljava „određeni procenat“ kršenja unutar vremenskog perioda prije nego što riješe da nekoga zabrane, međutim iz Instagrama tvrde da to može da stvori povoljnu situaciju za korisnike koji često objavljuju postove. Uglavnom, što je više postova na nalogu, to je dozvoljen veći broj prekršaja, što i jeste problematično.

Međutim, to će se promijeniti. Svojom novom politikom, Instagram tvrdi, nalozi će biti uklonjeni nakon neobjavljenog broja prekršaja i neobjavljenog vremenskog perioda. Ta mjera će biti ista za svakog korisnika, bez obzira na to koliko često (ili ne tako često) objavljuju sadržaj na Instagramu. Kompanija je saopštila da ne želi da podijeli tačan broj ukidanja koje će sprovesti, niti vremenski okvir u kom će to uraditi, jer želi da predupredi mogućnost iskorišćavanja prednosti sistema. Ipak, Instagram vjeruje da će njegov novi skup pravila omogućiti da dosljednije sprovodi svoje smjernice za zajednice. Međutim, samo vrijeme će pokazati da li će se to dogoditi.

U utorak, Instagram je takođe objavio da će uskoro omogućiti korisnicima da ulože žalbu na objave koje su skinute, direktno iz aplikacije. Svi ovi napori su dio plana kompanije da Instagram učini sigurnijim, što i treba da uradi s obzirom na sve veći broj onih koji žele da iskoriste sistem.

(Engadget)