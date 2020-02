Instagram testira dugo čekanu opciju

Ako sve pođe po planu, uskoro bismo Instagramov News Feed mogli početi organizovati po vremenu objave.

Instagram je prije dvije godine na razočaranje brojnih korisnika mreže počeo s eksperimentima u vezai s korisničkim feedovima. Objave tuđih profila prestale su se ispisivati po vremenu objave, već prema volji algoritma koji je zaključio isplati li se neku objavu uopšte pregledati, prenosi "tportal".

Analitičarka Džejn Mančun Vong nedavno je na Twitteru objavila novo otkriće - opciju skrivenu u kodu Instagrama koja će korisnicima napokon opet pružiti mogućnost poretka objava prema vremenu objave.

Vong tvrdi da će mogućnost pregleda feeda hronološkim redom biti zasebna sekcija Instagrama. Aplikacija će, konkretno, pratiti Twitterov primjer i pružiti nam mogućnost prebacivanja na hronološki ispis objava. Kao što je "TheNextWeb" i sam napisao, bolje išta nego ništa.

Podsjetimo, Instagram izbacuje poruku "you're all caught up" kojima korisnicima daje do znanja da su pogledali sve objave unutar zadnjih 48 sati. Problem je, doduše, što objave koje su pregledali nisu neophodno poredane hronološkim redom. Dolazak nove opcije koja bi to mogla promijeniti, još nije u cjelosti poznat, s obzirom na to da se, kao što je i sam izvor naveo, riječ o još jednom Facebookovom + eksperimentu, piše "tportal".

Instagram is working on “Latest Posts” feed for catching up feed posts This sounds like the chronological feed people are asking for. Similar, but not the same pic.twitter.com/AUMwlZGtUr