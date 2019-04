Instagram testira skrivanje brojača 'lajkova' od očiju posjetilaca

Svako ima svoje mišljenje o tome šta nije u redu sa društvenim mrežama, onakvim kave ih vidimo u današnje vrijeme, ali mnogi smatraju da su "lajkovi" među najčešćim problemima.

Džejn Menčun Vong je sada pronašla opciju, u okviru test funkcija Instagrama, koja posjetiocima ne dozvoljava da vide koliko je lajkova neka objava dobila.

Osoba koja je objavila sadržaj i dalje vidi ovu statistiku. Ali kako aplikacija opisuje: "Želimo da se vaši pratioci fokusiraju na ono što dijelite, a ne na to koliko lajkova objave dobijaju. Tokom ovog testiranja, samo osoba koja dijeli objavu će videti ukupan broj lajkova".

Ostaje da se vidi da li će i koliko će ovo imati uticaja na to kako korisnici vide društvene mreže. Instagram je potvrdio da obavlja interne testove funkcije, koja još uvek nije dostupna javnosti. Kompanija takođe nije sakrila brojač pratilaca, koji uobičajeno meri popularnost nečijeg naloga. Takođe, izgleda da nema uticaja ni na to kako se objave rangiraju od strane Instagramovog algoritma.

Instagram is testing hiding like count from audiences, as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN