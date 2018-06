Instagram uskoro dobija još jednu funkciju

U okviru Instagram Storija pojavila se nova opcija koja korisnicima ove društvene mreže nudi da podjele svoju priču i na Facebooka.

Instagram stalno uvodi nove opcije, a jedna od posljednjih je mogućnost dijeljenja Instagram Storija na Facebook profilu.

Mnogi korisnici su zapazili na svom profile ikonicu koja prikazuje notifikacije sa Facebook, a ovo važi samo za korisnike koje su povezali svoje račune.

Iako su iz Facebook otkrili da je ova opcija u fazi testiranja, te nije sigurno da li će je, i kada, dobiti svi korisnici Instagrama, na Twitter se već razvila diskusija na ovu temu.

Mnogi smatraju da je ovo potpuno bespotrebno, a ima i onih koji pišu da ih funkcija nervira, posebno zato što su izbrisali svoje naloge na Facebook.

At first I was annoyed that Facebook have added their notifications to my Instagram account, but now it means I don't have to check Facebook at all unless I get a notification on Instagram! I don't think that was their plan...