Internet šaljivdžije ponovo prevarile hiljade ljudi

Društvenim mrežama širi se lažna vijest da će se 20. aprila ove godine na nebu pojaviti neobičan fenomen.

Riječ je o "zelenom mjesecu" - pojavi koja se, navodno, viđa jednom u 420 godina.

"Independent" navodi da ova prevara potiče iz 2016. godine, kada je neko odlučio da se našali i obradi običnu fotografiju Mjeseca.

S obzirom na to da smo nedavno imali priliku da vidimo plavi krvavi supermjesec, mnogi su povjerovali u šalu.

Broj 420 inače je usko povezan s kanabisom. Naime, 20. april (20.4.) smatra se u SAD nezvaničnim praznikom konzumiranja marihuane.

Ista "vijest" pojavila se i u aprilu 2017.

In April 20th we will have a "Green Moon". It happens every 420 yrs. pic.twitter.com/IxC6APYpBo