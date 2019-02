Internet za nostalgične: Surfovanje iz devedesetih

Danas se surfovanje internetom uzima zdravo za gotovo, pa mnogi zaboravljaju da je ta aktivnost devedesetih godina prošlog vijeka oduzimala više energije, te nudila potpuno drugačije iskustvo.

Naime, stručni tim iz Cerna odlučio je da nostalgičnima, te onima koji stari svijet tehnologije uopšte ne poznaju, vrati 1990 WorldWideWeb pretraživač, koji može da se istražuje u okviru regularnih pretraživača.

Projekat slavi 30 godina od postanka WorldWideWeb-a, te nudi savršen uvid u skromne tehnološke početke, koji su skoro nezamislivi u vrijeme kada se ljudska bića oslanjaju na tehnologiju u okviru svakodnevnih aktivnosti.

Kao što umjetnost imitira život, tako i ovaj projekat imitira prošlost interneta, te su mnogi korisnici prijavljivali da je sajt bio nedostupan kada su pokušali da mu pristupe, da se sporo učitavao, što je prilično frustrirajuće, ali i potpuno u skladu sa onim što je nekad bilo.

Want to know what it was like to browse the web in 1990? A team at @CERN has rebuilt the original WorldWideWeb browser, which you can explore within your own browser. Try it here ➡️ https://t.co/sh8G62HZIR pic.twitter.com/qujdSFSKOz