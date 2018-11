Istorijski trenutak esporta - Serral je StarCraft 2 prvak svijeta

Kakvo novembarsko veče nas je dočekalo drugog dana BlizzCona, istorijski trenutak koji je uživo pratilo preko 150.000 strastvenih fanova na Twitchu, i koji će ostati upamćen u analima esporta. Po prvi put u 20 godina istorije StarCrafta, Južna Koreja više nije dominantna sila.

Ove godine tu dominaciju preuzela je Finska, odnosno fenomenalni mladi Zerg igrač Serral, koji je oduševio svijet svojim igrama u toku godine, osvojivši sve moguće velike turnire tokom 2018, što je zatim i krunisao onom najvažnijom titulom u karijeri svakog profesionalnog esportiste, titulom prvaka svoketa.

Tako je, dobro ste pročitali, 2018. godina ulazi u istoriju kao godina kada je po prvi put trofej namokenjen StarCraft 2 prvaku svpleta podigao neko ko nije Korejac. Serral je najprije u četvrtfinalu izbacio Darka, koji je ranije prije toga pričao kako mu je Serral najlakši protivnik, a zatim je u polufinalu pao i dosadašnji prvak sveta, Rogue.

Na kraju, u finalu ga je čekao sjajni Stats. Ali jednostavno Serral je bio neumoljiv, njegova igra je bila vanzemaljska, podignuta na potpuno viši nivo od svega što smo do sada vidjeli, njegovi refleksi, apsolutni fokus i nevjerovatna svjesnost u svakom trenutku šta se dešava na mapi, su se činile kao da dolaze od nekoga ko nije čovjek, već natčovjek. U svakom segmentu igre je izgledao fenomenalno, sjajna otvaranja, vrhunski macro u kasnijim dijelovima partije, besprekorni multitasking i hirurški precizan micro.

Na kraju, pobeda od 4-2 i san koga će mladi Serral, sigurni smo, postati svjestan tek kada večeras krenu da se sležu misli. Ono što ovog sjajnog mladog Finca krasi možda i više od njegovih vanserijskih sposobnosti i talenta, jeste njegova izuzetno prijatna i skromna ličnost, mentalitet osobe koja je na zemlji i i koja ceni ono što ima, i što je i pokazao u pobedničkom govoru, kada se prije svega zahvalio svima koji su mu pomogli da dođe do ovog cilja.

Serral je uz titulu šampiona svijeta osvojio i 250 000 dolara, što ga stavlja na 550.000 dolara zarade u dosadašnjoj karijeri samo od turnira.

Priča kao iz snova, i sve što se dešavalo ove godine sa StarCraft 2, zaključno sa ovim finalnom, nas ostavlja sigurnim da ćemo i naredne godine uživati u vrhunskom StarCraft 2, a vi ako ste koji slučajem propustili ovo istorijsko finale, preporučujemo vam da ga obavezno pogledate ispod:

Watch Stats vs Serral PvZ - Grand Finals - 2018 WCS Global Finals - StarCraft II from StarCraft on www.twitch.

