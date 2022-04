Iznenađenje: Najavljen Kingdom Hearts IV

Kingdom Hearts IV igra je i zvanično u pripremi. Square Enix je narednu sagu u okviru franšize najavio tokom događaja u Japanu, tokom proslave 20 godina postojanja serijala.

Igra je donekle iznenađujuće najavljena, a objavljen je i trejler za Kingdom Hearts IV, kao i za Kingdom Hearts Missing-Link koji predstavlja novu mobilnu igru iz serijala.

Vidljivo je da dizajn i umjetnički prikaz ovog puta izgledaju dosta realističnije. Square Enix ističe i da trejler sadrži materijal iz igre koja je još uvijek u razvoju i može biti izmjena.

U saopštenju, kompanija ističe da se radnja Kingdom Hearts IV igre odigrava u gradu Quadratum, a predstavljen nam je i novi lik pod imenom Strelitzia.

Za sada nema informacija o datumu kada će Kingdom Hearts IV biti objavljen. Poznato je da će Kingdom Hearts Missing-Link tokom avgusta biti dostupan u okviru zatvorene bete za Android i iOS platforme.

Two new games, two new logos. We just announced Kingdom Hearts IV and Kingdom Hearts Missing-Link. #KH20th Watch the new trailers now: https://t.co/G7898ARuar pic.twitter.com/eGKg8s5pLT