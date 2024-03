Javili se: Mi smo srušili Facebook i Instagram (FOTO)

Veliki broj korisnika širom svijeta juče je imao problema sa pristupom Facebook, Instagram i Threads servisima.

Korisnici tri platforme su prijavljivali da su automatski izlogovani sa Meta servisa i prikazuje im se poruka za "isteklu sesiju". Potom nisu mogli da se loguju nazad na servise. Instagram je prikazivao greške za Feed.

Rani izvještaji su sugerisali da su u pitanju DDoS napadi, iako su iz Mete nakon nekoliko sati tvrdili drugačije.

Za sada još uvek nije poznato da li se radilo o tehničkom problemu ili o napadu na "Super utorak" u SAD-u, ali kako izvještava sajt CyberInt za napad su odgovorni hakeri.

Navodno, tri poznate hakerske grupe su zajedno sarađivale. Skynet, Godzilla i Anonymous Sudan su se oglasili na različitim platformama, preuzimajući odgovornost za rušenje Facebooka, Instagrama i Threadsa.

Za sada nema potvrda da se zaista radi o napadima ovih grupa, ali one jesu sarađivale u prošlosti. U decembru 2023. godine, tri grupe su preuzele odgovornost za probleme sa logovanjem na platformi Discord. Takođe su sarađivali na drugim projektima, uključujući i napad na ChatGPT.

Zanimljivo je da Anonymous Sudan nije unaprijed obavestio o napadima, što ova grupa obično radi kada su u pitanju ovako velike akcije, pa se pretpostavlja da grupa možda blefira.

Iako Skynet, Godzilla i Anonymous Sudan tvrde da su razlog jučerašnjeg pada Metinih platformi, za sada nema dokaza da je to zaista istina i moguće je da se radi o blefiranju, prenosi B92.

There are rumors of a DDoS attack against social media giant Meta (formerly Facebook). We don't know if it's true. However, as is tradition, we just assume it to be a DNS issue. Cheers