"Jezivo": Pad Facebooka otkrio šta zapravo rade s vašim fotkama

Tokom masovnog pada Facebooka, Instagrama i WhatsAppa korisnici su imali problema pri slanju i učitavanju medijskog sadržaja, a neki su primijetili jedan "jeziv" detalj.

Naime, iako nisu mogli vidjeti fotografije na Facebooku, mogli su vidjeti tagove koji opisuju što se nalazi na fotografijama.

Poznato je da Facebook koristi umjetnu inteligenciju kako bi identifikovao objekte i osobe na fotografijama i automatski im dodaje tag, ali neke ljude je ovaj detalj ipak prilično uznemirio.

Iz Facebooka navode da je primarni razlog korišćenja tagova na ovaj način olakšavanje korišćenja ove društvene mreže osobama koje imaju problema s vidom, ali nije poznato koriste li ove podatke u svrhu oglašavanja.

Ovakav način tagovanja fotografija otkriva puno ličnih podataka o korisnicima: koji su im hobiji, imaju li ljubimce, nose li naočale, imaju li bradu i slično. To mogu biti informacije koje korisnici ne žele podijeliti.

Sudeći po reakcijama ekipe na Twitteru, čini se da mnogi nisu znali da Facebook analizira slike na taj način.

Are we not talking about how when @facebook is down... certain photos don't load and their image recognition tags are shared? kinda creepy. pic.twitter.com/vT1uV7R8as