Kako da YouTube sam briše istoriju pretraživanja

Jedan od načina kako možete zaštititi privatnost dok surfate po YouTubeu je brisanje istorije pregledavanja.

U Googleu su nedavno taj postupak automatizovali, pa više ne morate podsjećati se povremeno to učiniti.

Evo uputa kako namjestiti korisnički račun pri YouTubeu za automatsko brisanje istorije pregledavanja.

Kako bi došli do istorije pregledavanja otvorite u YouTubeu Activity controls. Do toga ćete doći ako kliknete ovu poveznicu ili ako na početnoj stranici vašeg korisničkog računa pri Googleu kliknete karticu Data & personalizations pa redom YouTube History i Manage activity.

Pod YouTube History ćete naći dvije kućice. Desna će vam pomoći odrediti hoće li i kad vaša istorija pregledavanja i pretraživanja biti obrisana. Ako sve dosad niste bili na ovoj stranici, na njoj je vjerovatno aktivna opcija Keeping activity until you delete it manually.

Kliknite ispod toga na poveznicu Choose to delete automatically. Možete Googleu naložiti brisanje vaše istorije pregledavanja YouTubea nakon tri mjeseca ili nakon 18 mjeseci.

Odaberite što vam više odgovara i potvrdite odabir. Dobićete obavještenje ako će nešto biti obrisano odmah (zato što je starije od tri ili 18 mjeseci).

Šta ako ne želite uopšte memeorisati i istoriju pregledavanja? Otvorite stranicu YouTube History i pogledajte kućicu na lijevoj strani. Tamo biste trebali vidjeti je li istoriji pregledavanja YouTubea uključena ili nije.

Ako ju želite isključiti, kliknite Change setting. Pojaviće se dvije kućice. U jednoj će pisati Include the YouTube videos you watch, a u drugoj Includes your searches on YouTube.

Odaberete li prvu obrisaće podatke o video zapisima koje ste pregledali, dok će druga obrisati istoriju pretraživanja. Možete, naravno, odabrati i obje.

A što ako se želite riješiti cjelokupne istorije pregledavanja odmah sad? Na stranici YouTube History kliknite sličicu s tri tačkice na desnoj strani gornjeg pretraživača.

Kliknite poveznicu Delete activity by. Možete odabrati hoćete li obrisati aktivnost tokom prošlih sat vremena, prošlog dana, sve skupa ili u oviru kojeg ćete zadati. Tu ćete naći i poveznicu na automatsko brisanje koje smo već opisali.

