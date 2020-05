Kako da jednostavno bekapujete fotografije sa Facebooka?

Mnogi korisnici Facebook-a koji svakodnevno objavljuju fotografije na svojim profilima vjerovatno su, sa godinama korišćenja, na njih već postavili nekoliko stotina ili hiljada slika.

Među njima obično ima dosta meme-a i šaljivih slika, ali i dosta uspomena sa ljetovanja i važnih događaja, koje biste svakako poželjeli trajno da sačuvate, za slučaj da se, iz bilo kog razloga nešto dogodi sa vašim nalogom.

Za to postoji jednostavno rješenje, koje u samo nekoliko klikova omogućava prebacivanje fotografija na Google nalog, odnosno Google fotografije.

Prije nego što počnete, provjerite da li imate dovoljno slobodnog prostora na svom Google Drive-u, podsjeća ZDnet.

Za prebacivanje fotografija i videa sa Facebooka na Google nalog potrebno otvoriti podešavanja (Settings) u gornjem desnom uglu ekrana i tamo izabrati Your Facebook Information (Vaše informacije na Facebook-u).

Među ponuđenim opcijama, odaberite "Transfer a Copy of your Photos or Videos" (Prenesite kopiju svojih fotografija ili videa).

Kada kliknete na "View" (Prikaži), biće vam ponuđeno da odaberete destinaciju na kojoj možete sačuvati (tj. bekapovati) sadržaj.

Trenutno je kao destinaciju moguće odabrati samo Google Photos. Kada potvrdite destinaciju, potrebno je odabrati da li želite da prebacite fotografije ili video snimke.

Moraćete da potvrdite vaš nalog i da upišete svoju Facebook šifru, kako biste omogućili prebacivanje sadržaja. Na kraju je potrebno potvrditi prenos podataka, i kopiranje sadržaja će početi.

Kada se transfer završi, Facebook će vam poslati obavještenje o tome.