Kako da pronađete TikTok video koji niste sačuvali na vrijeme

Na TikTok-u je gužva, pa sluđeni gomilom sadržaja često zaboravimo da sačuvamo neki video koji bi kasnije mogao da nam bude od koristi.

Sve do skoro je pronalaženje nečega što smo već gledali bilo prava nova noćna mora, ali se s novim ažuriranjem to mijenja.

Novi update olakšava pronalaženje videa koji je korisnik već gledao, ali nije sačuvao.

Na "For You" stranici je toliko videa, pa je mozak preopterećen. Ponekad nas proganja neki koji smo videli, ali nismo kliknuli na "save". Ti videi su obično zauvek izgubljeni u gomili. Bar je tako bilo do sada.

Pretraživanje nije bilo od pomoći, pa s novim ažuriranjem zbog toga stiže funkcija koja pomaže u pronalaženju onoga što se nije sačuvalo.

Evo kako funkcioniše: uđete u dio za pretraživanje videa, ukucate ključnu riječ koja je u vezi s onim što tražite – na primjer "mačka" – onda kliknete na tri tačke u gornjem desnom uglu i izaberete "filters". Tamo ćete pronaći opciju koja sužava potragu: otvorite "video category" i tamo pronađete "watched". I to je to.

Tu je i druga opcija: kliknite na tri horizontalne linije u gornjem desnom uglu i potom na Settings and Privacy > Activity Center > Watch History. Nijedan video više neće biti zauvijek izgubljen.

